360 кг украденных семян и 11 комбайнов без проводки: по итогам проверки АПК в Могилевской области возбуждено 5 уголовных дел

Новости Беларуси. Правоохранители проверяют сельхозорганизации страны на готовность к полевым работам. Мониторинг предприятий АПК проводится по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача – устранить нарушения, угрожающие будущему урожаю. И, как показывают рейды, такая опасность есть. Установлены факты хищения посевного материала, комплектующих к технике, подлога документов. Только в Могилевской области возбуждено пять уголовных дел. Подробности у Юрия Прокопенко.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Пока на полях страны активно идет посевная, у милиции своя важная кампания. За несколько недель нужно побывать во всех сельхозорганизациях страны. Проверить инвентаризацию, готовность техники, изучить документы. Это Белыничский райагропромтехснаб. На предприятии с труднопроизносимым названием проверяющие испытали легкий шок. 11 из 14 зерноуборочных комбайнов просто неспособны выйти в поля – вырезана вся проводка.

Сергей Ходоренко, инспектор отделения ГАИ Белыничского РОВД:

Все видно невооруженным глазом – порезан силовой кабель, идущий к панели управления. Медный. Поврежден полностью, вытянут со всего комбайна. Около 6 метров.

Выяснилось, что все это дело рук местного сварщика. Как только завершилась прошлая уборочная, он принялся резать в технике провода. Они были ему нужны для получения меди, которую потом сдавал в пункт приема лома металлов. 35-летний мужчина задержан. Он сознался в хищении. Предварительно ущерб предприятию оценен в 1700 рублей.

Сергей Низовцов, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Белыничского РОВД:

Масштаб могли бы оценить только летом, когда началась уборочная кампания. Если бы обнаружили это все в июле, техника была бы неисправна, и восстановить в кратчайшие сроки не представилось бы возможным.

Правоохранители вспоминают известную поговорку о рыбе, гниющей с головы. В начале весны было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя этого же предприятия. Ему вменяется служебный подлог. Проще говоря, приписки. Уголовная статья и у сварщика. Если суд признает его вину, мужчина может получить до трех лет лишения свободы.

Такое же наказание может настигнуть и жителя Славгородского района. Работник сельхозорганизации похитил в комбайне два аккумулятора. А в Чаусском районе мужчина вынес со склада 360 килограммов семян клевера для будущего урожая, и даже успел продать их в России. Только с начала рейдовых проверок в Могилевской области возбудили пять уголовных дел.

Андрей Харкевич, начальник отдела УБЭП УВД Могилевского облисполкома:

Эта работа органами внутренних дел проводится на системной основе уже продолжительное время, второй год. Как показывают проверки, все-таки остаются еще определенные негативные тенденции в данной работе – именно в организации работы непосредственно самих руководителей сельхозорганизаций.