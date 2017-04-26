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Гимнастку, упавшую с высоты в минском цирке, выписали

26 апреля 2017 16:41
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Новости России. Российская гимнастка Мария Сюльгина неделю находилась в больнице скорой помощи в Минске. В среду 26 апреля девушку выписали.

К тренировкам она сможет приступить не раньше, чем через месяц.

Такова рекомендация врачей. Мария настроена оптимистично, она с нетерпением ждет момента, когда вновь сможет выступать.

Напомним, несчастный случай произошел, когда гимнастка исполняла номер в Белорусском государственном цирке. Мария сорвалась вниз.  Как сообщалось, она упала с высоты примерно третьего этажа. 

Момент падения артистки запечатлели на видео зрители (здесь подробнее).

# происшествия # Падение с высоты # Мария Сюльгина

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