Без страховки: момент падения гимнастики в минском цирке запечатлели на видео зрители

Новости Беларуси. Мария Сюльгина пребывает в бодром расположении духа, а произошедшее она называет профессиональной травмой.

Жизни артистки цирка ничего не угрожает.

По словам врачей, она быстро пойдет на поправку. Напомним, у гимнастки сломана рука.

Семейная пара гимнастов – Мария Сюльгина и Евгений Писарев – выполняли номер под куполом цирка. Девушка сорвалась и упала с высоты примерно третьего этажа. По словам очевидцев, у Сюльгиной соскользнули руки во время перехвата. Выступление артистов на видео снимали зрители.

Ранее сообщалось, что Сюльгина выполняла трюк без страховки.

Этот номер артисты исполняют довольно давно.

На вопрос, почему выступала без страховки, корреспонденту Sputnik гимнастка ответила, что есть трюки, при выполнении которых страховка мешает.



Это не первое серьезное падение в карьере Сюльгиной.

Несколько лет назад во время выступления в Германии Мария сорвалась вниз

и сломала ногу. Тогда она выступала на трапеции и тоже без страховки.