ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека

Новости Беларуси. Жестокое ДТП в Солигорском районе: 23-летний водитель легковушки пошел на обгон возле деревни Гоцк и столкнулся с трактором, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От полученных травм два пассажира легковушки – парень и девушка – погибли на месте.

Вероника Барковская, официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Степень тяжести телесных повреждений, их характер, локализацию и механизм образования и причину смерти установят судебные медицинские эксперты. В ходе проведения автотехнической экспертизы в том числе предстоит определить скорость, с которой двигался автомобиль, и установить, имелись ли неисправности, существовавшие до момента аварии, которые могли стать причиной трагедии.