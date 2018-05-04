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ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека

04 мая 2018 15:34
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Новости Беларуси. Жестокое ДТП в Солигорском районе: 23-летний водитель легковушки пошел на обгон возле деревни Гоцк и столкнулся с трактором, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека-1

От полученных травм два пассажира легковушки – парень и девушка – погибли на месте.

ДТП в Солигорском районе: легковушка столкнулась с трактором, погибли два человека-4

Вероника Барковская, официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
Степень тяжести телесных повреждений, их характер, локализацию и механизм образования и причину смерти установят судебные медицинские эксперты. В ходе проведения автотехнической экспертизы в том числе предстоит определить скорость, с которой двигался автомобиль, и установить, имелись ли неисправности, существовавшие до момента аварии, которые могли стать причиной трагедии.

# Авария в Минской области # происшествия # Вероника Барковская # Фотофакт

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