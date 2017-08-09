Гибель школьников у железной дороги в Жодино: что известно о трагедии

Следователям предстоит установить, что произошло в ту трагичную ночь, и в результате чего молодые люди погибли.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь: Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь (доведение до самоубийства), по факту обнаружения 8 августа вблизи железнодорожных путей тел 16-летнего и 17-летнего парней.

Как выяснилось, погибшие – жители Смолевичкого района. Одному – 16 лет, другому – 17, оба учились в школе.

Новости Беларуси. Трагедия в Жодино. Бездыханные тела подростов рано утром во вторник, 8 августа, обнаружили сотрудники железной дороги. Молодые люди получили травмы головы, туловища, рук и ног.

Известно, что накануне вечером они распивали спиртное. На часах было около 22.00, когда школьники отправились к железнодорожной станции. По дороге и, находясь рядом с железнодорожным полотном, несколько раз созванивались со знакомыми. Как события развивались дальше – на этот счет у следствия несколько версий. Не исключено то, что молодых людей мог зацепить поезд, хотя « признаки прямого столкновения отсутствуют ».

На месте происшествия найдены личные вещи подростков.

Опрашиваются родственники погибших, устанавливаются очевидцы происшествия. Назначен ряд исследований. Изъята компьютерная техника. Эксперты проанализируют и sms-сообщения на телефонах подростков.

Подростки и семьи, в которых они выросли, характеризуются положительно. По предварительной информации, гибель не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминальный характер.

Сообщение, размещенное на сайте Следственного комитета Республики Беларусь:

Необходимо отметить, что уголовные дела по фактам гибели или суицидов несовершеннолетних возбуждаются по ранее отданному указанию Председателя Следственного комитета для более тщательного установления причин, условий, мотивов, а также с целью подробнейшего разбирательства в случившемся. Доследственные проверки, которые ранее проводились по таким случаям, не дают возможности применить весь комплекс процессуальных мер и следственных действий для подробнейшего разбирательства.