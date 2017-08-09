Гибель школьников у железной дороги в Жодино: что известно о трагедии
Новости Беларуси. Трагедия в Жодино. Бездыханные тела подростов рано утром во вторник, 8 августа, обнаружили сотрудники железной дороги. Молодые люди получили травмы головы, туловища, рук и ног.
Как выяснилось, погибшие – жители Смолевичкого района. Одному – 16 лет, другому – 17, оба учились в школе.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь (доведение до самоубийства), по факту обнаружения 8 августа вблизи железнодорожных путей тел 16-летнего и 17-летнего парней.
Следователям предстоит установить, что произошло в ту трагичную ночь, и в результате чего молодые люди погибли.
Известно, что накануне вечером они распивали спиртное. На часах было около 22.00, когда школьники отправились к железнодорожной станции. По дороге и, находясь рядом с железнодорожным полотном, несколько раз созванивались со знакомыми. Как события развивались дальше – на этот счет у следствия несколько версий. Не исключено то, что молодых людей мог зацепить поезд, хотя «признаки прямого столкновения отсутствуют».
На месте происшествия найдены личные вещи подростков.
Опрашиваются родственники погибших, устанавливаются очевидцы происшествия. Назначен ряд исследований. Изъята компьютерная техника. Эксперты проанализируют и sms-сообщения на телефонах подростков.
Подростки и семьи, в которых они выросли, характеризуются положительно. По предварительной информации, гибель не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминальный характер.
Сообщение, размещенное на сайте Следственного комитета Республики Беларусь:
Необходимо отметить, что уголовные дела по фактам гибели или суицидов несовершеннолетних возбуждаются по ранее отданному указанию Председателя Следственного комитета для более тщательного установления причин, условий, мотивов, а также с целью подробнейшего разбирательства в случившемся. Доследственные проверки, которые ранее проводились по таким случаям, не дают возможности применить весь комплекс процессуальных мер и следственных действий для подробнейшего разбирательства.