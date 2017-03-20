Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках

Выяснилось, что 30-летняя женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет в поликлинику стала на поздних сроках. От предварительной госпитализации она отказалась, заявив что намерена рожать на дому. Как стало известно, о возможных последствиях будущую маму медики предупреждали. В результате родов новорожденная девочка захлебнулась околоплодными водами. Мать не смогла помочь ребенку и родные вызвали «скорую». Но реанимационные мероприятия врачей не вернули младенца к жизни.

Новости Беларуси. В Витебске продолжается расследование уголовного дела по факту гибели младенца во время домашних родов. 20 марта стали известны новые подробности этой трагедии.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 144 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного Кодекса Республики Беларусь. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В системе здравоохранения области уже проведена внутрислужебная проверка. По официальным данным, медики сделали все возможное, чтобы предотвратить трагедию.

Смерть ребенка при домашних родах в Витебске. В СК рассказали подробности трагедии