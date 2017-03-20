Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках

Новости Беларуси. В Витебске продолжается расследование уголовного дела по факту гибели младенца во время домашних родов. 20 марта стали известны новые подробности этой трагедии.
Выяснилось, что 30-летняя женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет в поликлинику стала на поздних сроках. От предварительной госпитализации она отказалась, заявив что намерена рожать на дому. Как стало известно, о возможных последствиях будущую маму медики предупреждали. В результате родов новорожденная девочка захлебнулась околоплодными водами. Мать не смогла помочь ребенку и родные вызвали «скорую». Но реанимационные мероприятия врачей не вернули младенца к жизни.