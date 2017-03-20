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Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках

20 марта 2017 10:30
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Новости Беларуси. В Витебске продолжается расследование уголовного дела по факту гибели младенца во время домашних родов. 20 марта стали известны новые подробности этой трагедии.

Выяснилось, что 30-летняя женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет в поликлинику стала на поздних сроках. От предварительной госпитализации она отказалась, заявив что намерена рожать на дому. Как стало известно, о возможных последствиях будущую маму медики предупреждали. В результате родов новорожденная девочка захлебнулась околоплодными водами. Мать не смогла помочь ребенку и родные вызвали «скорую». Но реанимационные мероприятия врачей не вернули младенца к жизни.

Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках-1

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 144 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного Кодекса Республики Беларусь. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В системе здравоохранения области уже проведена внутрислужебная проверка. По официальным данным, медики сделали все возможное, чтобы предотвратить трагедию.

Смерть ребенка при домашних родах в Витебске. В СК рассказали подробности трагедии

# происшествия # Убийство # Светлана Сахарова

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