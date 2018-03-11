В ночь с 10 на 11 марта горноспасатели обнаружили тела погибших рабочих «Беларуськалия»

Новости Беларуси. В шахте ОАО «Беларуськалий» вечером 9 марта обрушились породы кровли. В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями из-под завала извлечены тела погибших рабочих.

По сведениям ОАО «Беларуськалий», проходческий комбайн и самоходный вагон полностью засыпало. Под завалом оказались машинист горных выемочных машин Иванов Максим и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий.

Разбор завалов продолжался непрерывно. Из-за малых габаритов горной выработки работы велись вручную. Утром 11 марта стало известно о гибели мужчин.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ на «Беларуськалии» (подробности здесь).