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Германия должна рассмотреть вопрос о депортации иностранцев, осужденных за преступления в Кёльне в новогоднюю ночь

09 января 2016 10:51
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Новости Германии. Германия должна еще раз рассмотреть вопрос о депортации иностранцев, осужденных за преступления в Кёльне в новогоднюю ночь. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. Она добавила, что люди, которые приехали в Германию, должны соблюдать законы государства.

Ранее министр юстиции заявил, что любой соискатель статуса беженца, причастный к случившемуся, будет депортирован. Подозреваемые в нападениях - это в основном молодые выходцы из Северной Африки. Число поданных заявлений о преступлениях, совершенных в ту ночь, уже превысило 120, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки

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