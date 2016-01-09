Германия должна рассмотреть вопрос о депортации иностранцев, осужденных за преступления в Кёльне в новогоднюю ночь

Новости Германии. Германия должна еще раз рассмотреть вопрос о депортации иностранцев, осужденных за преступления в Кёльне в новогоднюю ночь. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. Она добавила, что люди, которые приехали в Германию, должны соблюдать законы государства.

Ранее министр юстиции заявил, что любой соискатель статуса беженца, причастный к случившемуся, будет депортирован. Подозреваемые в нападениях - это в основном молодые выходцы из Северной Африки. Число поданных заявлений о преступлениях, совершенных в ту ночь, уже превысило 120, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.