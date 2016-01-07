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В рождественскую ночь Александра Градского госпитализировали с сильным кровотечением

07 января 2016 17:25
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Новости России. 66-летний певец и композитор Александр Градский попал в больницу. В одну из столичных клиник мужчину доставили в ночь на 7 января. Причиной стало сильное кровотечение из носа.

По информации российской прессы,

причиной недомогания Александра Борисовича стал резкий перепад кровяного давления.

Градский провел в клинике несколько часов и от дальнейшей госпитализации отказался. 

Позже композитор подтвердил журналистам, что действительно попал в больницу. Он заверил, что

сейчас он чувствует себя лучше,

и не намерен отменять участие в ряде мероприятий, запланированных на ближайшее время. 

# происшествия # Музыка # Александр Градский

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