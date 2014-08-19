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Гендиректор «Витебской бройлерной птицефабрики» Анна Шарейко заключена под стражу за злоупотребление служебными полномочиями

19 августа 2014 13:31
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Новости Беларуси. Благосостояние ценой в свободу. Гендиректор «Витебской бройлерной птицефабрики» Анна Шарейко заключена под стражу. Она подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.

Незаконно полученные доходы позволили топ-менеджеру птицефабрики в короткие сроки построить себе коттедж площадью в 240 квадратных метров, а также купить дорогую бытовую и электротехнику.

Александр Филёненко, заместитель начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Шарейко Анна Васильевна подозревается в том, что она давала незаконные указания членам конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по закупкам кормов и кормовых добавок для предприятия «Витебская бройлерная птицефабрика», генеральным директором которой являлась Шарейко. В результате ее действий был причинен ущерб предприятию в размере более 4 млрд рублей, то есть особо крупный размер. В совокупности эти факты послужили основанием к возбуждению уголовного дела в отношении Шарейко Анны Васильевны.

Вместе с Шарейко задержаны 4 члена этой конкурсной комиссии и два коммерсанта российской компании, которая и поставляла корма по завышенных ценам на Витебскую птицефабрику.

В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Коррупция

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