Прямой эфир

Ребенок погиб в результате падения дерева на машину в Вилейском районе

03 августа 2017 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несчастный случай произошел в Вилейском районе из-за непогоды. В результате упавшего на автомобиль дерева погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенок погиб в результате падения дерева на машину в Вилейском районе-1

СК проводит проверку по факту гибели шестиклассницы во время урагана в Вилейском районе (подробнее).

Ребенок погиб в результате падения дерева на машину в Вилейском районе-4

Сообщается, что в момент трагедии в салоне находились еще двое взрослых и четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт: последствия разрушительного урагана 2 августа в Вилейке – здесь подробнее

# происшествия # Гибель детей

Другие новости рубрики

Все новости
Непогода привела к падениям деревьев на линии электропередач и повреждению зданий в нескольких районах Беларуси
03 августа 2017 07:25

Непогода привела к падениям деревьев на линии электропередач и повреждению зданий в нескольких районах Беларуси

В отношении руководителей независимого профсоюза возбужденного уголовное дело за неуплату налогов
03 августа 2017 05:44

В отношении руководителей независимого профсоюза возбужденного уголовное дело за неуплату налогов

В ночь на 2 августа хулиганы разбили 20 машин в микрорайоне «Сухарево»
02 августа 2017 17:42

В ночь на 2 августа хулиганы разбили 20 машин в микрорайоне «Сухарево»