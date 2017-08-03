Ребенок погиб в результате падения дерева на машину в Вилейском районе

Новости Беларуси. Несчастный случай произошел в Вилейском районе из-за непогоды. В результате упавшего на автомобиль дерева погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несчастный случай произошел в Вилейском районе из-за непогоды. В результате упавшего на автомобиль дерева погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СК проводит проверку по факту гибели шестиклассницы во время урагана в Вилейском районе (подробнее).
Сообщается, что в момент трагедии в салоне находились еще двое взрослых и четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фотофакт: последствия разрушительного урагана 2 августа в Вилейке – здесь подробнее.