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Фура и легковушка столкнулись в Молодечно. Погиб водитель

31 мая 2022 13:49
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Новости Беларуси. Вечером 30 мая произошла авария в Молодечно. 18-летний водитель Renault на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой под управлением 32-летнего мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фура и легковушка столкнулись в Молодечно. Погиб водитель-1

Пассажиру и водителю легковушки понадобилась помощь, самостоятельно они выбраться не могли. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического инструмента удалось вытащить пострадавших. Однако спасти 18-летнего пассажира не удалось. Водитель грузового автомобиля не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фура и легковушка столкнулись в Молодечно. Погиб водитель-4

Еще одна авария произошла в Жодино на проспекте Ленина. Столкнулись два легковых автомобиля: Volkswagen и Lada. Помощь потребовалась женщине, которая находилась на переднем сиденье Lada. Дверь авто была заблокирована. Используя гидравлический инструмент, спасатели освободили пассажирку и передали ее медикам. Женщина находилась в сознании. С травмами она госпитализирована. Водители автомобилей не пострадали.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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