Фура и легковушка столкнулись в Молодечно. Погиб водитель
Новости Беларуси. Вечером 30 мая произошла авария в Молодечно. 18-летний водитель Renault на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой под управлением 32-летнего мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пассажиру и водителю легковушки понадобилась помощь, самостоятельно они выбраться не могли. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического инструмента удалось вытащить пострадавших. Однако спасти 18-летнего пассажира не удалось. Водитель грузового автомобиля не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Еще одна авария произошла в Жодино на проспекте Ленина. Столкнулись два легковых автомобиля: Volkswagen и Lada. Помощь потребовалась женщине, которая находилась на переднем сиденье Lada. Дверь авто была заблокирована. Используя гидравлический инструмент, спасатели освободили пассажирку и передали ее медикам. Женщина находилась в сознании. С травмами она госпитализирована. Водители автомобилей не пострадали.