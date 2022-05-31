Фура и легковушка столкнулись в Молодечно. Погиб водитель

Новости Беларуси. Вечером 30 мая произошла авария в Молодечно. 18-летний водитель Renault на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой под управлением 32-летнего мужчины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пассажиру и водителю легковушки понадобилась помощь, самостоятельно они выбраться не могли. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического инструмента удалось вытащить пострадавших. Однако спасти 18-летнего пассажира не удалось. Водитель грузового автомобиля не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.