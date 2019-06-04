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Фура и легковушка столкнулись в Докшицком районе: погибла женщина-водитель

04 июня 2019 10:01
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Новости Беларуси. В Докшицком районе столкнулись фура и легковушка. Погибла женщина-водитель. 

Как сообщает Следственный комитет в Telegram, 3 июня на трассе МЗ «Минск-Витебск» произошло столкновение фуры и легкового автомобиля.

За рулем легковушки была 42-летняя женщина. Она погибла. 12-летняя пассажирка получила травмы. Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. 

Следственный комитет ищет очевидцев данного ДТП. Всю информацию можно сообщить по телефону: 8033 399 80 44 (круглосуточно). 

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в конце мая в Витебской области.

Отец погиб, ребенка спасло детское кресло (читать далее). 

# Авария в Витебской области # происшествия

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