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Фура, гружённая мебелью, упала с деревянного моста под Минском

21 июля 2012 18:18
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Новости Беларуси. Грузовой автомобиль МАЗ, перевозивший мебель упал с моста в Пуховичском районе, сообщает ctv.by. Для переправы через реку Свислочь водитель фуры выбрал деревянный мост возле деревни Слобода. В момент движения транспортного средства произошло разрушение строительных конструкций моста, в результате чего седельный тягач провалился.

Ширина реки Свислочь в данном месте составляет 20 м и глубина 2,7 м. Дорожное сообщение с населенным пунктом (д.Слобода Пуховичского района) не нарушено. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает МЧС.

# происшествия # Мосты Беларуси # Авария фуры

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