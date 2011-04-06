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Фукусима-1 в Японии может снова взорваться

06 апреля 2011 10:44
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В первом энергоблоке аварийной АЭС в Японии скопился водород. Его концентрация может привести к новому взрыву в помещении станции.

Для предотвращения ЧП специалисты планируют закачать в энергоблок азот. Таким образом вытиснится кислород, который при смешивании с водородом образует взрывчатую газовую смесь.

Несколькими часами ранее компания-оператор АЭС объявила об остановке утечки в океан крайне радиоактивной воды. Последние замеры содержания в море йода-131 показали превышение предельной нормы в 5 миллионов раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме того, в пойманной у берегов Японии рыбе обнаружен радиоактивный цезий. Из-за этого многие кооперативы приостановили лов и несут сейчас серьезные убытки.

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы

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