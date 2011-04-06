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Фукусима. Содержания в море радиоактивного йода-131 превышает предельную норму в 5 миллионов раз

06 апреля 2011 07:48
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На аварийной АЭС в Японии возможны новые трещины. С таким предупреждением выступило Агентство по ядерной и промышленной безопасности страны.

Специалисты отметили, что наличием только одного источника утечки невозможно объяснить высокий уровень заражения морской воды у станции.

Последние замеры содержания в море радиоактивного йода-131 показали превышение предельной нормы в 5 миллионов раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Несколькими часами ранее компания-оператор АЭС объявила, что с помощью жидкого стекла и специального затвердителя удалось заделать брешь в дренажной системе станции и полностью остановить утечку в океан крайне радиоактивной воды.

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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