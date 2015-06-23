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Автор музыки к фильму «Титаник», композитор Джеймс Хорнер, разбился на своем самолете на юге Калифорнии

23 июня 2015 09:24
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Обладатель премии «Оскар» за музыку к фильму «Титаник», композитор Джеймс Хорнер разбился на своем самолете на юге Калифорнии. Небольшой лайнер, зарегистрированный на мужчину, упал в округе Вентура. Предположительно, за штурвалом находился сам композитор. Сейчас это выясняет полиция. 

Джеймс Хорнер был 10 раз номинирован на премию «Оскар» за музыку к различным фильмам. Он завоевал две статуэтки — за музыкальное сопровождение «Титаника» и лучшую песню из этого кинофильма.

Также Хорнер написал музыку к фильмам «Чужой», «Аполлон-13», «Храброе сердце», «Игры разума», «Дом из песка и тумана», «Троя, «Аватар» и многим другим.

# происшествия # Музыкальное искусство # Фотофакт # Джеймс Хорнер

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