Автор музыки к фильму «Титаник», композитор Джеймс Хорнер, разбился на своем самолете на юге Калифорнии

Обладатель премии «Оскар» за музыку к фильму «Титаник», композитор Джеймс Хорнер разбился на своем самолете на юге Калифорнии. Небольшой лайнер, зарегистрированный на мужчину, упал в округе Вентура. Предположительно, за штурвалом находился сам композитор. Сейчас это выясняет полиция.

Джеймс Хорнер был 10 раз номинирован на премию «Оскар» за музыку к различным фильмам. Он завоевал две статуэтки — за музыкальное сопровождение «Титаника» и лучшую песню из этого кинофильма.

Также Хорнер написал музыку к фильмам «Чужой», «Аполлон-13», «Храброе сердце», «Игры разума», «Дом из песка и тумана», «Троя, «Аватар» и многим другим.