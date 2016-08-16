Преступная халатность или трагическая случайность: подробности взрыва автомобиля на заправке в Барановичах

Новости Беларуси. Преступная халатность или все-таки трагическая случайность? Следственный комитет выясняет причины взрыва автомобиля на заправочной станции в Барановичах. Трагедия случилась рано утром на окраине города. Семья из Кобринского района по дороге в Минск остановилась, чтобы дозаправить машину метаном. В какой-то момент баллон с газом в ней взорвался. Пострадал водитель легкового авто. К счастью, его жена и сын находились на безопасном расстоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Мужчина со своей семьей – женой и сыном – ехал из Кобринского района в Минск. По дороге решил дозаправиться. Заехал в Барановичи на эту газонаполнительную станцию. Как и положено, его семья, пассажиры вышли из машины и отошли на безопасное расстояние.

Находиться рядом с автомобилем в момент заправки этим видом топлива запрещено. По словам очевидцев, водитель, как и положено, покинул территорию бокса. И стоял на расстоянии около 8 метров. Дозаправка автомобиля еще не была закончена, когда прогремел взрыв. Николай Николаевич – сотрудник газонаполнительной станции. За несколько минут до этого, в половину восьмого, приехал на работу и припарковал машину.

Николай Шестак, электромонтер автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции «Барановичи»:

Услышал сильный хлопок, сначала подумал, что порвался шланг. Но потом, когда вышел из машины, вижу, на колонке столб пыли стоит, смотрю, человек лежит. Я подбежал, посмотрел что-то . Вернулся в машину, взял аптечку, жгут и наложил ему жгут. Он был в сознании. Попросил, чтобы подложили под ногу. Наш наполнитель в этот момент вызывал скорую помощь. Водитель нашей машины тоже по мобильному телефону вызывал скорую помощь. В течение 5-7 минут дозвониться никак не могли.

Впрочем, после того, как звонок в скорую помощь все-таки поступил, медики сработали моментально. Через 15 минут пострадавший уже был в больнице. Это позволило избежать более плачевных последствий.

Александр Ткачев, главный врач УЗ «Барановичская городская больница»:

У пациента повреждения, травматический отрыв левой нижней конечности на уровне верхней трети голени. Выполнено оперативное вмешательство и пациент сейчас находится в реанимации в стабильном, то тяжёлом состоянии. Он уже будет инвалидом.

Сейчас пока мы будем его лечить, потом придется его протезировать. Хорошо, что сохранился коленный сустав, для протезирования это благоприятно.

Почему произошел взрыв? Это главный вопрос, который сегодня интересует и следствие, и сотрудников станции, да и просто водителей, которые ежедневно заправляют свой автомобиль таким же топливом.

Сергей Лапин, начальник Несвижского управления магистральных газопроводов:

Причиной, по нашему мнению, послужило коррозионное повреждение газового баллона. Баллон прошел переосвидетельствование в мае 2016 года, имеет соответствующий сертификат. Обследование проводила частная фирма, имеющая сертификат. Дополнительно поражающим фактором послужило то, что автомобиль имеет многочисленные следы коррозии днища. Именно ржавая часть кузова оторвалась и нанесла водителю повреждения.

Газовое оборудование на машину было установлено заводом-изготовителем. И если верить документам, баллон совсем недавно прошел аттестацию. А значит должен был быть в полном порядке.

Осматривающие место происшествия эксперты, в один голос отмечают – баллон был ржавым. Ржавчина видна и на остальных баллонах. Кроме взорвавшегося, в машине их установлено еще три.

Елена Лицкевич, следователь Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Были осмотрены баллоны, которые вследствие были извлечены из автомобиля, баллоны имели следы коррозии и ржавчины, то есть в ненадлежащем состоянии эксплуатировались. Это слова представителя газинститута.

Влажность. Соль. Грязь. Все это приводит к коррозии. Такова конструкция этой модели – газовые баллоны крепятся под днище автомобиля. Так что снего-соляная смесь создает особые условия эксплуатации. Май 2015-го года. Швеция. Точно такой же автомобиль, та же модель и аналогичные годы выпуска с 2006 по 2009. Точно такой же взрыв во время заправки. Водителю повезло больше. Он отделался ссадинами от летящих осколков.

Дмитрий Янковский, директор предприятия по установке и обслуживанию дополнительного автомобильного оборудования:

Отзывают эти автомобили, меняют эти баллоны. На нашу станцию тоже приходят автомобили даже помоложе, чем данный автомобиль, и у них уже коррозийные явления есть. Баллоны на этих моделях очень дорогие, исчисляется тысячами евро за один баллон. Поэтому люди хотят сэкономить, так как это дорого. Но, как показывает практика, на этом экономить нельзя.

Официального подтверждения того, что эта модель автомобиля таит такую опасность, нет. Но завод-изготовитель уже объявил об отзыве нескольких тысяч машин. Причина: профилактическая замена баллона. Владельцам машин некоторые сервисы предлагают до переоборудования не использовать метан, а заправляться только бензином. Почему же все-таки в Барановичах взорвался 40-литровый баллон, установят необходимые в таких случаях экспертизы. Возгорания после взрыва не произошло, так что материалов для исследования у специалистов достаточно. Сама заправка не пострадала. А вот 47-летний водитель останется инвалидом.