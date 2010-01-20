Фото. На рекламном мониторе в центре Москвы показывают порно

В центре России продолжают выяснять, как на рекламном мониторе показали совсем не рекламное видео. Открытый показ на Садовом кольце прошел по всем правилам громкой премьеры. Большой экран, сотни и даже тысячи зрителей.

Правда, режиссер под финальные аплодисменты к аудитории не вышел. Но публика не особо расстроилась. Когда еще такой клубничке устроят публичную дегустацию.

Вместо антиникотиновых роликов сейчас экран и сам будто в табачном дыму. Телевизору масштабом шесть на девять метров, довольно быстро устроили темную после того, как киносеанс, которому дополнительная реклама точно никогда не требовалась, лучше запрещающих знаков заставил автолюбителей снизить скорость.

В компании, которой принадлежит злополучный экран, уверены, что их репутацию атаковали хакеры. Но удар, причем значительно ниже пояса, сетевые взломщики нанесли еще и производителям пикантного видео. Профи эротического жанра очень возмущаются: мол, то, что показали, не выдерживает никакой художественной критики.

Александр Багмет, руководитель компьютерной компании:

Взломать можно все. Даже пентагоновскую информацию хакеры вытаскивали и выбрасывали в интернет. Это инструмент и очень хороший, и хакеры умеют им пользоваться.

А Зинаида Ивановна говорит, что на экран с ненадежной репутацией теперь и смотреть боится. Вдруг еще какой срам!

Собственники монитора уверяют, что уже сменили пароли доступа и перевели свои экраны в ручной режим. И, теоретически, теперь перепрограммировать рекламные ролики через всемирную сеть будет и технически невозможно.

Сейчас московские власти держат рекламщиков, как и этот экран, в режиме ожидания. В городском руководстве говорят, что если результативно ужесточить контроль за каналами связи все-таки не удастся, от рекламных мониторов просто-напросто откажутся. Ведь когда, а главное, где хакеры запрограммируют очередной прецедент — в широком формате явно не покажут.