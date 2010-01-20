Фото. За сутки в Египте выпала годовая норма осадков

Сильные дожди парализовали египетские курорты. Удар стихии привел в негодность дороги и на несколько суток парализовал работу аэропорта Шарм-эль-Шейха. В этих просторах дождь само по себе явление редкое. А такого ливня не было лет шестнадцать.

Сильная гроза накрыла в ночь с воскресенья на понедельник красноморское побережье Египта. Больше всего от стихии досталось курорту Эль Гуна, расположенному в 20 километрах севернее Хургады. В самом Хургаде ливень был чуть меньше. Однако и его хватило, что залить Старый центр. Во многих зданиях Шарм-эль-Шейха, включая отели, как правило, плохо приспособленные для такой погоды, протекли крыши. Поэтому многим туристам пришлось провести ночь на ресепшене.

Виктор Шарт, инструктор по дайвингу:

Из-за того, что не было света и везде была вода, которая текла с потолков, заливалась с первого этажа, — люди спали на ресепшене, ждали, пока это все уберут.

Из-за воды было закрыто движение по основным автотрассам в районе Шарм-эль-Шейх, а также Табы, Нувейбы, Дахаба и других городов побережья Красного моря. Закрыты и пять морских портов. Аэропорт в Шарм-эль-Шейхе из-за потопа на некоторое время прекратил работу. Есть информация, что в одном из его отделений обвалилась часть крыши. Были задержаны и отменены десятки рейсов. Ливневые дожди на время вывели из строя электричество и мобильную связь.

Виктор Шарт, инструктор по дайвингу:

Электричество отключили сразу, как только начался дождь, потому что проводка не рассчитана на такие дожди и идеально не изолирована. Отсутствовала мобильная связь.

В результате сильнейшего за последние 16 лет наводнения на Синайском полуострове и южных провинциях Египта уже четыре человека погибли, в том числе турист из Великобритании, более 10 пострадали. Почти столько же считаются пропавшими без вести. По разным данным в эпицентре разгулявшейся стихии могли оказаться до четырех сотен белорусов. Как показывает практика, наши туристы предпочитают не отказываться от намеченного зарубежного вояжа даже в более экстремальных ситуациях. И сдавать путевки кажется никто не собирается.

Борис Власов, генеральный директор туристического агентства:

Египет был и остается популярным направлением среди белорусских туристов, туры продолжают продаваться стабильно, и даже, я бы сказал, с несколько большим спросом, чем обычно.

Сейчас электричество на пострадавших от стихии египетских курортах подключили, связь восстановлена. Погода нормализовалась. По заверениям местных властей, приехавшие на курорт размещены в гостиницах и обеспечены питанием. По имеющейся на данный момент информации, никто из белорусов не пострадал. Дорожные службы и подразделения армии Египта принимают все необходимые меры для устранения последствий ливня.