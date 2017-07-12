Молния попала в жилые дома, затоплены улицы и размыты дороги: последствия грозы 11 июля

Новости Беларуси. В Беларуси ликвидируют последствия ночного ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От непогоды досталось больше всего западным регионам. Из Брестской и Гродненской областей поступили сообщения о размытых дорогах. В ряде городов Минской области дождь был настолько сильным, что за считанные минуты затопил улицы. Под воду погрузились десятки автомобилей.
Во время грозы возникли несколько пожаров.
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