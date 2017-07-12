Молния попала в жилые дома, затоплены улицы и размыты дороги: последствия грозы 11 июля

Новости Беларуси. В Беларуси ликвидируют последствия ночного ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От непогоды досталось больше всего западным регионам. Из Брестской и Гродненской областей поступили сообщения о размытых дорогах. В ряде городов Минской области дождь был настолько сильным, что за считанные минуты затопил улицы. Под воду погрузились десятки автомобилей.

Во время грозы возникли несколько пожаров.