Филипп Киркоров серьезно травмировал ногу на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Во время своего сольного концерта в рамках международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» Филипп Бедросович оступился и вывихнул ногу.



Поп-король продолжил концерт. А поклонники узнали о травме уже после шоу, и из СМИ.



К утру нога опухла. По прилету в Москву Киркоров обратился к врачу, который диагностировал сильный ушиб.



Теперь певец вынужден передвигаться с тростью. Но гастроли поп-король отменять не стал. Буквально сразу после сольника в Витебске он отправился на гастроли по Черноморскому побережью, после чего – в Юрмалу.

Напомним, Киркоров привез в Витебск огромные сложные декорации, так что мощный голос дополняли спецэффекты. И куда же без сэлфи. Похвастаться рекордным для себя самым поздним или ранним шоу Филипп поспешил перед интернет-аудиторией.

И о личном. Шоу называется «Другой». Переменами в жизни Киркоров поделился со зрителями.

Филипп Киркоров, народный артист России:

За эти 23 года столько всего произошло в моей жизни, в вашей жизни. Вы меня видели за эти годы в разных моих состояниях: молодой, холостой, не женатый, потом женатый, теперь снова холостой, но дважды отец.

Филипп Киркоров на «Славянском базаре в Витебске-2014». Как это было? Смотрите здесь!