В Гродненской и Могилевской областях устраняют последствия ливня

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия ливня, который обрушился накануне на регионы. И если в столице сильный дождь отметился, что называется местами, то в Гродненской и Могилевской областях, стихия разгулялась не на шутку. В областных центрах с корнем выворачивало деревья, размывало дороги, затапливало целые улицы. В некоторых районах по прежнему ведутся работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненка Нина Заблоцкая о том, что у неё больше нет огорода, узнала только сегодня утром. Выходные всей семьёй проводили на даче, а когда вернулись, увидели во дворе слои ила и грязи. Сильным ливнем подмыло несколько сельхозпостроект. Говорят, им ещё повезло: дом остался цел.

Нина Заблоцкая, жительница Гродно:

Здесь у нас дрова лежали, разные там инструменты, доски, всё что нужно в хозяйстве. Сейчас приехали из деревни и к сараю боимся подходить. Всё валится, всё рушится. Сейчас придётся его уже убирать.

В Принеманьи от разгула стихии больше всего пострадал областной центр. Всего за час здесь выпала месячная норма осадков. Подтопленными оказались десятки частных подворий и квартир на верхних этажах домов. Пришлось даже остановить работу двух цехов на предприятии «Гродно Азот». Бурлящий поток размыл и 30-ти метровый участок улицы в историческом центре города.

Юрий Карнелович, СТВ:

Ситуация развивалась настолько стремительно, что всего за полчаса уровень воды в небольшой речушке Юриздике поднялся на 8-м метров. Водопропускной коллектор физически не мог справиться с таким потоком. И земляную насыпь улицы «17-го сентября» смыло в считанные минуты.

К утру в городе всю воду из подвалов и подворий откачали специалисты, а вот размытая улица похоже пока останется исключительно пешеходной. Здесь повреждены участки водо- и газопроводов, электрокабели. Разрушена даже канализационная труба. Правда, все дома переведены на резервные источники обеспечения. Восстановить улицу городские власти обещают к концу недели.

Борис Фёдоров, первый заместитель председателя Гродненского горисполкома:

Проложим здесь новую, я скажу, с трёхкратным запасом того, что было, водопропускную трубу.

Человеческих жертв в областном центре избежать удалось. А вот в городском зоопарке вышедшая из берегов река Городничанка, которая протекает на его территории, затопила клетку с птицами. Рядом стоящие вольеры накрыло полуметровой волной, погибло почти 4 десятка пернатых.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:

Некоторые виды птиц, которые ночевали на земле, а не на ветках, например в Фазанники, они подверглись быстрому намочению, не смогли взлететь. И последующее наполнение привело к их гибели.

А вот кадры из Могилёвского района. Местные жители говорят: сила ветра была такой, что опорные столбы линии электропередач падали как спички. Электричество люди ждут уже больше суток. Восстановительные работы ещё продолжаются. В деревне Химницы дерево упало прямо на лошадь. Животное погибло

Григорий Козырев, житель дер. Химницы (Могилевский р-н):

Лежит лошадь под низом, провода оборваны.

Почти американский торнадо похозяйничал и над Быховским районом. Люди рассказывают, как своими глазами наблюдали атмосферный вихрь. На своём пути он срывал с крыш листы шифера и вырывал с корнями деревья.

Татьяна Толстенкова, заведующая складом СПК «Обидовичи»:

Ветер был не просто косой, а заворачивало, как волшебник. Снесло крышу. Было страшно не то что выйти, смотреть на улицу.

Ольга Восорева, заведующая молочно-товарной фермой СПК «Обидовичи»:

Доярки мои из сарая буквально пулей вылетали. Было очень страшно, вся крыша поднималась. Но, к большому счастью, ни скот, ни люди не пострадали.

Отголоски стихии в деревне ощутили почти все. От упавших деревьев пострадали десятки крыш. А эта семья, кроме разрушенных палисадника, забора и разорванных линий электропередач, еще лишилась и средства передвижения.

Анна Лазовикова, жительница деревни Поляниновичи (Быховский р-н):

Я думала дерево летит на дом. Но оказалось не лучше. Страшный ветер дерево вырвал с корнем. Повредило и электричество, и телефон.

Досталось и Гомелю. На территории Дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей ураганный ветер уничтожил несколько деревьев-старожилов: некоторым из них не одна сотня лет. При этом при падении они зацепили посетителей. Несколько человек обратились за помощью к медикам. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Даже спустя сутки некоторые улицы областного центра напоминают участки лесозаготовки.

Александр Дорохов, рабочий коммунального предприятия Гомеля:

На участке очень много работы. С уже порядка 12 штук распилили. Еще адресов достаточно. Этот фронт работ очень большой. Их выворачивает с корнем. Корни неглубоко в городе, это ж не лес! И все - оно с корнем и выворачивается.

Синоптики тем временем сокращение количества осадков прогнозируют лишь во второй половине недели. В ближайшие, как минимум, два дня в стране еще будут хозяйничать атмосферные фронты из Западной Европы.