«Жуткая трагедия». ЧП в московском метро глазами очевидцев

Новости России. На перегоне между станциями Арбатско-Покровской ветки московского метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар» три вагона сошли с рельсов.

По последним данным, погибли более десяти человек. Люди пострадали из-за резкой остановки поезда в тоннеле. Число пострадавших перевалило за сотню.

Причиной трагедии, по информации российских СМИ, стала неисправность стрелки. Состав свернул в тупик и через 20 метров врезался в бетонную стену. Первые два вагона превратились в груду металла.

Жители российской столицы пребывают в шоковом состоянии. Очевидцы трагедии оставляют в социальных сетях комментарии, суть которых сводится к одному: чудом остались живы...



Александр, очевидец трагедии (в facebook):

Столько там людей осталось... Мой вагон всмятку, я вылетел из центра вагона в крайнюю секцию. Осталась часть вагона с одним окном. Всех старался успокоить. Висел на отрывке поручня. Попросил парней сорвать форточку. А потом выбить окно. Высота около 4 метров. Вылезли по кабелям. Столько трупов... Людей без сознания.



Екатерина (запись «Вконтакте»):

Сегодня утром я поразилась (в очередной раз) тому, насколько хрупкая человеческая жизнь!!! Мы с моим двухгодовалым сыном возвращались от мамы и путь наш пролегал через Арбатско-Покровскую линию метро. Мы не успели сесть в тот поезд, но хватило и того, что мы ехали через один поезд от него. Еле выбрались с Киевской!!! Поток людей был огромный, 3 эскалатора работали на подъем, было ощущение, что они не выдержат! Люди не успевали проходить дальше с эскалатора, а сзади напирали новые. Я благодарю Бога, что мы с сыном выбрались из этого ада целыми и здоровыми! Не говоря про мое психологическое состояние.

Ольга (в Instagram):

Я ехала перед этим поездом... Успела проскочить. В такие моменты начинаешь верить в чудо.



Раиса (запись «Вконтакте»):

Большое спасибо за поддержку тем, кто был со мной в вагоне. Я была в перегоне, но, слава б-гу не в том поезде, который сошёл с рельсов, я ехала в другую сторону. Наш поезд просто резко затормозил, не доехав до платформы. Были дым, гарь и духота.



Алексей, очевидец трагедии (запись в twitter):

Пострадавших складывают. Вниз постоянно спускаются с носилками. Выносят наружу. Кто без сознания, кто стонет от боли.

Степан (запись «Вконтакте»):

Побывал в аварии в метро. Поезд в котором ехал от парка победы до славянского сошел с рельс. Мне повезло. Был в последнем вагоне.



Анна (запись «Вконтакте»):

Сегодня на метро Парк Победы произошла авария, моя мама не оказалась в том поезде, потому что сегодня опоздала на работу... Надеюсь, никто из вас и ваших близких сегодня не пострадал! Очень сочувствую семьям раненых и погибших... Это ужасно.