Фанатов увезли в изолятор

В воскресенье на минском стадионе встречались МТЗ-РИПО и «Динамо» (Брест). Футбольный матч закончился со счетом 1:1.

Зная, что фанатские форумы просматривает милиция, о встрече фаны «Динамо» (Брест) и МТЗ-РИПО договорились по телефону. Группы людей собрались во фруктовом саду между Национальной библиотекой и Домом милосердия.

Патрульно-постовая служба прибыла на место через пару минут. Всего милиция задержала 55 молодых людей, среди которых оказались 10 несовершеннолетних.

Пятнадцати фанатам суд назначил административный арест от 2 до 8 суток. Еще 25 молодых людей по решению суда должны заплатить штраф в размере от 3 до 25 базовых величин.

- Собралась группа молодых людей с сомнительными намерениями, но милиция их вовремя выявила и не допустила большого побоища. В 15.02 «поступило сообщение о том, что есть нарушение общественного порядка со стороны нескольких десятков молодых людей. В течение двух минут инцидент локализовали, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. - У нас не запрещено собираться, но милиция в течение семи минут обязана прибыть на место и установить, есть ли здесь правонарушения или нет. В этом случае мы сработали оперативно и не допустили массовой драки. Мы допускаем, что пока приехала милиция, кто-то кому-то успел побить нос.