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Сделала проституткой свою сестру

04 сентября 2009 09:18
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Постояльцы небольшого частного отеля Барановичей нередко обращались к симпатичной девушке за барной стойкой с просьбой помочь организовать «ночной досуг».

Отель, кстати, недешевый, и останавливались в нем люди при деньгах. Сообразив, что на этом можно неплохо заработать, та резво взялась за дело. Недолго думая привлекла в бригаду «по обслуживанию» нескольких своих подруг и... собственную сестру. За каждого клиента брала с проституток по 20 тысяч, а для сестры и лучшей подружки установила «льготный тариф» — всего 10 тысяч. А те подбивали постояльцев на дорогие заказы в баре — вместе с выручкой росла и зарплата барменши.

В мае этого года бурную деятельность 24–летней сутенерши прервали сотрудники милиции.

— Приговором суда Барановичского района и города Барановичи ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — подвела итог этой истории старший помощник прокурора Брестской области Ольга Дмитрук в интервью «СБ Беларусь сегодня».

# происшествия # Проституция

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