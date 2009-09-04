Пьяный правнук разрыл дедушкину могилу

Пьяный правнук с двумя друзьями разрыл дедушкину могилу на старом кладбище в Клецке в поисках ценных военных наград. В ходе следствия установлено, что в 2001 году правнук, будучи еще подростком, присутствовал на похоронах своего прадеда - ветерана Великой Отечественной войны, имевшего множество ценных орденов и медалей. В последний момент по настоянию священника родственники решили не класть награды в могилу.

Но горе-наследник об этом не знал. И, отпраздновав с дружками день рождения, хорошо выпив, решил выкопать ордена и продать их.



Раскопав могилу прадеда и не найдя там военных наград, злоумышленники принялись за могилу прабабушки. В ней они также ничего ценного не обнаружили и покинули кладбище.



- Это первое подобное преступление в нашем городе, - отметили в Клецком РУВД. - Сначала мы думали, это дело рук сатанистов. Но оскверненная могила находится в 50 м от оживленной городской дороги. Тогда под подозрение попал ранее дважды судимый правнук покойного.



В настоящее время виновный чистосердечно признался в содеянном. Против него и двух подельников возбуждено уголовное дело по ст.347 УК Беларуси («Надругательство над трупом или могилой»). Возможное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУВД Клецкого района.

