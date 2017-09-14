Это смертельный яд: подробности отравления детей в одном из санаториев Светлогорска

Новости Беларуси. ЧП в Светлогорском районе. В местную больницу с диагнозом отравление доставлены пять детей, отдыхавших в санатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным дети, прибывшие на оздоровление из деревни Звонец Рогачевского района, выпили средство для борьбы с паразитами. Пострадавшим от 8 до 12 лет.

Александр Добриян, СТВ:

Все началось здесь в стенах санатория. 14 сентября был первый день заезда. Не прошло и часа после заселения детей в комнаты, как взрослые обратили внимание на странное поведение школьников. Как станет ясно совсем скоро, именно внимательность воспитателей, персонала и своевременно оказанная помощь фактически спасут детские жизни. Промывать желудки начали еще до приезда скорой. Но для того, чтобы помочь, врачам нужно было точно знать вещество, которым отравились дети.

Игорь Тавтын, главный врач Светлогорской центральной районной больницы:

Поступили пятеро детей, двое из них были в тяжелом состоянии. У них проявлялась клиника, подобная для отравления данным веществом. У них была саливация, гипотония, брадикардия. После оказания медицинской помощи состояние их улучшилось. Двоих детей, эти, которые были в более тяжелом состоянии, после стабилизации состояния и улучшения были отправлены на госпитализацию в областную больницу в отделение реанимации. Мы думаем, что это чемеричная вода, по крайней мере, это было написано на той бутылке, из которой они пили. Для человека это смертельный яд. Версию с чемеричной водой по телефону подтвердила и бабушка одного из отравленных. Внук захватил в санаторий из бабушкиного шкафа бутылку с ветеринарным средством, 67% которого составляет чистейший этиловый спирт, остальное – смертельно опасные алкалоиды.

Светлана Логвинова, директор Звонецкой базовой школы:

Дети все из благополучных семей, никто на учете не состоял. Подумать, что кто-то возьмет с собой бутылку с каким-то неопределенным веществом, мы не могли. Мы все сами в шоке, переживаем за детей. Главное, конечно, здоровье детей, а в остальном разбираемся на месте. Мотивы поступка и другие обстоятельства произошедшего уже устанавливает милиция. Проводится проверка, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.