Как защитить свою дачу от кражи? Советы правоохранителей

Новости Беларуси. С начала 2019 года в Минской области зафиксировано более 370 случаев хищения из дачных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как отмечают правоохранители, значительное количество происшествий происходит осенью и зимой, когда хозяева отсутствуют.

Павел Шишкевич, заместитель начальника Березинского РОВД:

Основной причиной совершения хищения из дачных домов является то, что хозяева беспечно оставляют свое имущество в домах и уезжают. При этом такие дорогостоящие вещи, как бензотримеры, бензокосы, спортивные горные велосипеды и иное имущество, оставляют у себя в дачных домах.

Для того, чтобы избежать кражи имущества, правоохранители рекомендуют не оставлять на долгое время ценные вещи на дачах, а также оборудовать дом сигнализацией.