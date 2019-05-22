В Речицком районе в ДТП пострадал трёхлетний мальчик
Новости Беларуси. 21 мая в Речицком районе примерно в полтретьего дня в аварии пострадал трёхлетний пассажир.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 35-летний водитель Renault двигался по трассе Р82 в направлении Светлогорска. В определённый момент перед машиной упало дерево. Чтобы не врезаться в него, водитель съехал в кювет, где столкнулся с другими деревьями.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В ДТП пострадал 3-летний мальчик, который перевозился в детском удерживающем устройстве. Ребёнок был доставлен в медучреждение.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Весной 2019 года в Бобруйске 4-летний мальчик попал под колёса Skoda.
Ребёнок получил многочисленные травмы – подробнее здесь.