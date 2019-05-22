В Речицком районе в ДТП пострадал трёхлетний мальчик

Новости Беларуси. 21 мая в Речицком районе примерно в полтретьего дня в аварии пострадал трёхлетний пассажир.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 35-летний водитель Renault двигался по трассе Р82 в направлении Светлогорска. В определённый момент перед машиной упало дерево. Чтобы не врезаться в него, водитель съехал в кювет, где столкнулся с другими деревьями.