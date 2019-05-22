Прямой эфир

В Речицком районе в ДТП пострадал трёхлетний мальчик

22 мая 2019 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 мая в Речицком районе примерно в полтретьего дня в аварии пострадал трёхлетний пассажир.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 35-летний водитель Renault двигался по трассе Р82 в направлении Светлогорска. В определённый момент перед машиной упало дерево. Чтобы не врезаться в него, водитель съехал в кювет, где столкнулся с другими деревьями.  

В Речицком районе в ДТП пострадал трёхлетний мальчик-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

В ДТП пострадал 3-летний мальчик, который перевозился в детском удерживающем устройстве. Ребёнок был доставлен в медучреждение.  

В Речицком районе в ДТП пострадал трёхлетний мальчик-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Весной 2019 года в Бобруйске 4-летний мальчик попал под колёса Skoda. 

Ребёнок получил многочисленные травмы – подробнее здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Рогачёве рука 9-летней девочки застряла в аппарате с игрушками
22 мая 2019 12:02

В Рогачёве рука 9-летней девочки застряла в аппарате с игрушками

В Бобруйске мужчина подозревается в убийстве сожителя матери 15 лет назад
22 мая 2019 11:26

В Бобруйске мужчина подозревается в убийстве сожителя матери 15 лет назад

Просела железобетонная плита, частично разрушен верхний слой бетона. В Червенском районе повреждён мост
22 мая 2019 10:58

Просела железобетонная плита, частично разрушен верхний слой бетона. В Червенском районе повреждён мост