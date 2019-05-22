В Бобруйске мужчина подозревается в убийстве сожителя матери 15 лет назад

Новости Беларуси. Мужчина подозревается в убийстве в Бобруйске сожителя своей матери в январе 2004 года.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в феврале 2004 года в Бобруйске было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 51-летнего местного жителя. Позже стало известно, что исчезновение мужчины имеет признаки криминального характера, поэтому в 2006 году было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе предварительного расследования выяснилось, что после пропажи мужчины сын его сожительницы, которому тогда было 24 года, уехал в Европу на постоянное место жительства, а через какое-то время переехал в Россию.

В мае 2019 года подозреваемый приехал в Беларусь, где был задержан. Задержанный рассказал, что в январе 2004 года у него произошёл конфликт с сожителем матери, в результате чего он избил гражданина. От полученных травм мужчина погиб. Чтобы скрыть содеянное, фигурант расчленил тело погибшего, вывез его в лес, сжёг и закопал останки.

Подозреваемый показал, как совершал противоправные действия, и указал участок в лесу, где закопал останки погибшего. Останки обнаружены и извлечены, назначено проведение судмедэкспертиз.

Фигурант заключён под стражу.

Весной 2019 года в Брестской области были задержаны подозреваемые в убийстве женщины в 1997 году.