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В Бобруйске мужчина подозревается в убийстве сожителя матери 15 лет назад

22 мая 2019 11:26
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Новости Беларуси. Мужчина подозревается в убийстве в Бобруйске сожителя своей матери в январе 2004 года.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в феврале 2004 года в Бобруйске было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 51-летнего местного жителя. Позже стало известно, что исчезновение мужчины имеет признаки криминального характера, поэтому в 2006 году было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

В ходе предварительного расследования выяснилось, что после пропажи мужчины сын его сожительницы, которому тогда было 24 года, уехал в Европу на постоянное место жительства, а через какое-то время переехал в Россию.  

В мае 2019 года подозреваемый приехал в Беларусь, где был задержан. Задержанный рассказал, что в январе 2004 года у него произошёл конфликт с сожителем матери, в результате чего он избил гражданина. От полученных травм мужчина погиб. Чтобы скрыть содеянное, фигурант расчленил тело погибшего, вывез его в лес, сжёг и закопал останки.  

Подозреваемый показал, как совершал противоправные действия, и указал участок в лесу, где закопал останки погибшего. Останки обнаружены и извлечены, назначено проведение судмедэкспертиз.  

Фигурант заключён под стражу.  

Весной 2019 года в Брестской области были задержаны подозреваемые в убийстве женщины в 1997 году.  

Первого подозреваемого нашли по генотипу – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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