Эксперт: Количество опасных метеорологических явлений в Беларуси растет

За прошлый год на планете произошло около тысячи природных катастроф и стихийных бедствий.

Январь 2010. Землетрясение на Гаити признано одним из 4 сильнейших за последние 100 лет. Число погибших составило более 220 тысяч человек, получивших ранения — более 300 тысяч человек, в числе пропавших без вести 869 человек.

Апрель. Число жертв землетрясения в китайской провинции Цинхай превысило 1,5 тыс. человек. Проснувшийся на Западе Исландии вулкан вызвал мировой авиаколлапс.

Все лето-2010 затапливает Европу. Непрекращающиеся ливни заставили реки выйти из берегов. Затоплены десятки городов и населенных пунктов.

Август. Аномально засушливое, жаркое лето вместе с человеческим фактором привело в ряде регионов России к пожарам. Полыхало 400 тыс. гектаров леса. Огонь нанес ущерб 134 населенным пунктам, из которых восемь были уничтожены полностью.

Ни кто не может сказать, что ждет Японию после землетрясения и цунами. Эта катастрофа несет неведомые и непредсказуемые последствия.

А что Беларусь?

Рустам Розанович Сероглазов, кандидат физико-математических наук:

Нельзя отождествлять территории Японии и Беларуси. Япония находится в одной из самых сейсмически активных зон. Это Тихоакеанский сейсмический пояс. В этой зоне происходит выделение до 98% всей сейсмической энергии на земном шаре. Беларусь находится на западе Восточно-Европейской платформы. Это наиболее стабильная часть земного шара. Но специалистам уже ясно, что асейсмических зон нет.

Мы находимся зоне слабой сейсмической активности. Те землетрясения, которые могут произойти на нашей территории, в сотни тысяч раз слабее тех, которые могут произойти, например, в Японии. Есть землетрясения, которые могут происходить не на нашей территории и оказывать ощутимое воздействие. Это, прежде всего, землетрясения в Карпатах. В 1977, 1986, 1992 годах были сильные землетрясения, которые ощущали все. Волны доходили до Беларуси. Очаги землетрясений имеют большую глубину, и поэтому фиксируются на обширной территории. Но разрушений в нашей стране они не несут.

Владимир Логинов, доктор географических наук, профессор НАН РБ:

Мы стали регистрировать больше сейсмических явлений благодаря новым техническим возможностям мониторинга. Количество опасных метеорологических явлений в Беларуси за последние 40 лет растет. К ним относятся ливневые осадки, гололед, шквалы. Количество морозных дней с метелями падает. В отношении гроз происходят циклические изменения. Больше всего ущерб ощущается в сельском хозяйстве. Это паводки, ураганы, засухи.

В 1999 году Беларусь собрала 3,6 млн. тонн зерна. В лучшие годы — 9 млн. тонн.

К концу столетия глобальная температура воздуха будет на 2-3 градуса выше. В Беларуси, возможно, на 3-4 градуса. Объяснить повышение температуры только ростом содержания парниковых газов в атмосфере нельзя.

Основная задача гидрометеослужбы – дать своевременный прогноз. Попытки предсказания погоды с учетом цикличности не привели к большим успехам. В природе есть суточный ход и годовой. Все остальное нестабильно.

Виктор Иванович Мельник, начальник службы Гидрометеорологического мониторинга и фонда данных Республиканского гидрометеорологического центра, кандидат географических наук:

В Беларуси за последние 30 лет средняя скорость ветра уменьшается, а число шквалов с сильным ветром увеличивается. Также увеличивается число ливней. Ежегодно регистрируется от 10 до 30 опасных гидрометеорологических явлений разного характера. Больше всего ущерб приносит сильные шквалы ветра, особенно — в сочетании с градом и сильными ливнями. Также — жара и засуха.

Например — лето-2010. Планировали урожай примерно на 9 млн. тонн, а собрали около 7 млн. тонн.

Александр Валерьевич Коновальчик, первый заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС РБ:

Белорусские спасатели готовы встретить серьезные последствия природных катаклизмов. 3 - 4 марта в составе межведомственных групп мы посетили паводкоопасные районы. Приняли участие в заседании Комиссии по ЧС райисполкомов. Ситуация под контролем.

В задачи Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации в Республике Беларусь входит оперативное руководство всеми силами и средствами при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Круглосуточно со всей страны в Центр стекается вся оперативная информация. Современные информационные технологии позволяют отследить в режиме реального времени работу по ликвидации последствий стихийного бедствия в Японии.

Виталий Карпович, заместитель начальника отдела управления силами и средствами Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации:

В зависимости от характера ситуации, информация может поступать от населения, руководителей предприятий, местных исполнительных и распорядительных органов. Являясь контактным пунктом МАГАТЭ, мы получаем полную информацию по налаженным линиям связи. Мы начали готовиться к паводку в Беларуси заранее. Задействован авиационный мониторинг.

Проблема паводка для Беларуси является наиболее актуальной и требует особо внимания. Самым эффективным способом подготовки спасателей являются учения. В этом направлении Министерство по чрезвычайным ситуациям ведет активную работу. В Пинском районе были проведены учения по переводу системы гражданской обороны с мирных на военные условия службы.