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Задержаны двое подозреваемых, причастных к краже в минском ЦУМе

06 апреля 2011 18:06
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У них изъято около тысячи похищенных ювелирных изделий на общую сумму более 600 млн. рублей.

Сначала был задержан 26-летний неработающий ранее судимый житель Молодечненского района. Он рассказал о краже, однако не признался, где находится партия похищенных драгоценностей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Изучив образ жизни задержанного, правоохранители выяснили, что в последнее время он стал завсегдатаем игорного заведения в Молодечно и дружил с одним из охранников этого клуба. Именно у него на даче и был обнаружен тайник с частью похищенного.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
Сейчас оба подозреваемых находятся в Минске, в Советском РУВД, дают признательные показания. В отношении подозреваемого в совершении кражи уже возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его подельника.

# происшествия

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