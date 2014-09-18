Экс-директор «Стройинвест-Слуцк» отдыхал с семьей за границей за счет предприятия

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил предварительное расследование по делу экс-директора унитарного предприятия «Стройинвест-Слуцк».

Обвиняемый, используя служебное положение, отдавал бухгалтеру незаконные указания на оплату личных нужд за счет организации.

Мужчина с семьей ездил отдыхать за границу. Ущерб предприятию составил более Br50 миллионов.

Бывший директор полностью возместил «позаимствованные» у предприятия суммы.

На его имущество наложен арест на сумму свыше Br1,7 миллиардов.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и в настоящее время передано в прокуратуру.

Коррупционное преступление – одно из самых тяжких во многих странах мира.

Например, в ОАЭ до сих пор мздоимцу отрубают руку, а в Китае дело может дойти и до расстрела. К тому же оплатить счет за пули, должны родственники коррупционера.