В Волковыске мужчина облил кипятком 49-летнюю супругу, она в тяжелом состоянии госпитализирована

Новости Беларуси. Семейная ссора в Волковыске едва не закончилась трагедией.

Пьяный мужчина облил кипятком свою сожительницу и причинил ей множественные колото-резаные раны. В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Известно, что это не первая криминальная история, в которую попадал мужчина. Ранее он был судим за причинение тяжкого телесного повреждения.

Напомним, неделю назад в Гродно 24-летняя жительница областного центра устроила кровавую расправу над собственной сестрой. Женщины выпивали, и в какой-то момент «досуг» превратился в выяснение отношений.

Младшая схватила нож и нанесла им несколько ударов. 35-летняя женщина скончалась на месте.

Пьяные домашние разборки – это стереотип, который разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях - 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...

Истории жертв, пострадавших от домашнего насилия. Смотрите видео.