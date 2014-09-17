В Норвегии пятилетняя девочка во сне прошла 4 км

Новости Норвегии. Пятилетняя Тея преодолела пешком более четырех километров. Она прошла длинный километровый тоннель, добралась до соседнего города и там села на порог чужого дома. Ребенка заприметил случайный прохожий, он и вызвал полицию.

На выходных в регионе бушевал шторм, ночью температура упала ниже нулевой отметки.

Девочка, на которой из одежды были только трусики, а на ножках резиновые ботиночки, по счастливой случайности даже не простудилась. На теле малышки – ни царапины.

Случай уникальный. Родители маленькой норвежки говорят, что знают: их дочь может ходить во сне. В тот вечер Тея с братьями и сестрами ночевала у своей тети. Она, видимо, и не учла особенности своей племянницы.

Уже после того, как малышку вернули родителям, она рассказала, что ночью ей приснился пожар.

Во сне она то шла, то бежала, но шагала только по обочине, потому что боялась, что ее может сбить проходящая машина.

Состояние, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна, специалисты называют сомнамбулизмом. Для врачей сомнамбулизм – частный случай эпилепсии, замыкание мозговых центров.

Кстати, эпилепсию древние римляне и греки называли божественной болезнью и верили, что в больного в момент приступа вселяется дух божества.

Среди великих людей чрезвычайно высок процент страдающих этим недугом. Это и философы Сократ и Платон, и император Цезарь, французская Жанна Дарк, художник Ван Гог.

В прошлом веке, когда начали исследовать физиологию мозга, ученые подошли к причине божественной болезни. Оказалось, что во время приступа аномально активизировалась та или иная часть головного мозга. Это и вызывало удивительно реалистичные галлюцинации, которые будили вдохновение творческих людей. Что же получается, если стимулировать некоторые отделы мозга, то можно обрести сверх способности? Ответ на этот вопрос вы узнаете из видео.