Семилетняя девочка погибла при пожаре в многоэтажке в Витебске

Новости Беларуси. Трагедия в Витебске. Семилетняя девочка погибла при пожаре в многоэтажке. Сразу десятки звонков с информацией о том, что горит квартира на проспекте Строителей, поступили в службу спасения.

По прибытию на место чрезвычайной ситуации пожарных расчетов пламя уже вырывалось из окон на пятом этаже дома. В квартире находились трое взрослых и двое детей. Мальчик спал с родителями, а девочка – в детской. Родители проснулись от криков дочери.

Отец пытался ее вырвать из языков пламени, но это сделать не удалось. Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается. Предположительно очаг возгорания находился в детской комнате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.