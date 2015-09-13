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Семилетняя девочка погибла при пожаре в многоэтажке в Витебске

13 сентября 2015 12:43
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Новости Беларуси. Трагедия в Витебске. Семилетняя девочка погибла при пожаре в многоэтажке. Сразу десятки звонков с информацией о том, что горит квартира на проспекте Строителей, поступили в службу спасения.

По прибытию на место чрезвычайной ситуации пожарных расчетов пламя уже вырывалось из окон на пятом этаже дома. В квартире находились трое взрослых и двое детей. Мальчик спал с родителями, а девочка – в детской. Родители проснулись от криков дочери.

Отец пытался ее вырвать из языков пламени, но это сделать не удалось. Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается. Предположительно очаг возгорания находился в детской комнате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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