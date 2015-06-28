Дядя парагвайского футболиста умер после победного гола племянника

Новости Парагвая. Победа в четвертьфинальном матче Кубка Америки закончилась трагедией для 21-летнего футболиста Дерлиса Гонсалеса.

В социальной сети футболист сообщил о смерти своего дяди.

Мужчина скончался во время просмотра матча сборной Парагвая против команды Бразилии, в котором его племянник забил решающий мяч. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Дерлис рассказал, что не может смириться с утратой после того, как он принес своей стране столько радости. В полуфинале сборная Парагвая встретится с командой Аргентины.

Дерлис Гонсалес (запись в Twitter):

Почему сегодня, дядя? Почему? Ты оставил нас после сердечного приступа, когда я подарил вам и всей стране столько радости и столько счастья. Я не могу в это поверить.

По предварительным данным, 44-летний мужчина никогда не жаловался на сердечные боли.

Никаких проблем со здоровьем не было и у 21-летней биатлонистки Алины Якимкиной. Трагедия произошла в феврале во время этапа Кубка России в Тюмени. Напомним, сердце девушки остановилось во время индивидуальной гонки на 15 км. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти спортсменки стала острая сердечная недостаточность.



Статистика неутешительна: к несчастью, инфаркт молодеет. Цепочка сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемия... А инфаркт – закономерное звено в этой цепочке? Однозначно – он может толкнуть человека на край пропасти. А можно ли из нее выбраться? Консультация врача – на видео.