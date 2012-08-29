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Двойной теракт на похоронах сторонников президента Сирии Башара Асада в пригороде Дамаска. Погибли 27 человек

29 августа 2012 07:11
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Новости Сирии. Двойной теракт в пригороде Дамаска. Взрывы прогремели во время похорон сторонников президента Сирии Башара Асада. По предварительным данным, погибли 27 человек, десятки ранены. Среди жертв есть дети. Террористы привели в действие взрывные устройства дистанционно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что район, где прогремели взрывы, до этого считался самым спокойным и хорошо охраняемым в городе. Это означает, что безопасных мест в Сирии остается все меньше.

Накаляют обстановку и сообщения западных СМИ. По их данным, на территорию Арабской Республики для установления точного местонахождения складов химического и биологического оружия и их возможной ликвидации заброшены отряды британского спецназа.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Сирии

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