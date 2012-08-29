Новости Беларуси. Церемония прощания с Яковом Науменко пройдет 29 августа в Белгосфилармонии. Она начнется в 11, а на час дня запланирована панихида.

МВД Украины расследует дело об умышленном убийстве белоруса Якова Науменко, убийца не известен

Солист Национального академического народного оркестра Беларуси им. Жиновича народный артист Беларуси Яков Науменко умер ночью 26 августа в Севастопольской больнице.

В Национальном академическом народном оркестре Беларуси имени И.Жиновича корреспонденту БелТа сообщили, что 19 августа на певца было совершено бандитское нападение. Через семь дней он скончался в реанимации Севастополя.

По информации "КП", трагедия произошла на концерте в Севастополе. Яков Науменко вместе с сыном находился в зрительном зале. Когда на сцену вышёл друг Якова Павловича, певец решил встретить друга за кулисами. Дорогу преградил охранник. Дело дошло до драки, Яков Науменко получил удары по голове. Его сыну разбили челюсть. Несколько дней артист провёл в коме в больнице Севастополя, но Яков Павлович так и не пришёл в сознание и в ночь на понедельник умер.

Севастопольская милиция утверждает, что народный артист Беларуси Яков Науменко получил в Севастополе смертельные травмы не от охранников, обеспечивавших порядок на концерте, а от неустановленных лиц. По факту убийства певца возбуждено уголовное дело, сообщает ctv.by.

Сектор связей с общественностью Севастопольского управления милиции:

Вечером 19 августа на площади Нахимова произошел конфликт между Яковом Науменко и неустановленным лицом, в результате которого артист получил телесные повреждения и был доставлен в 1-горбольницу Севастополя. В Севастополь артист приехал к своим родственникам на отдых. Ночью 26 августа Яков Науменко скончался в больнице.

Правоохранители также уточняют, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, которое расследует Следственное управление УМВД Украины в г. Севастополе. По информации милиции, в этот день в городе не было никаких концертов.

У артиста остались жена и двое детей. Сын Тихон - пятикурсник Института журналистики БГУ. Дочь Вероника несколько лет назад уехала в Лион (Франция), где работает на Euronews.

Гроб с телом артиста, как ожидается, будет доставлен в Беларусь из Украины вечером 28 августа.

Соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста Беларуси Якова Науменко выразил Президент Александр Лукашенко. «Частичка его души, воплощенная в песнях, навсегда останется на белорусской земле. Светлая память о прекрасном артисте и настоящем человеке Якове Павловиче Науменко никогда не угаснет в сердцах белорусов», – говорится в соболезновании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год назад Яков Науменко получил звание народного артиста Беларуси. 53-летний Яков Науменко был солистом Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси, Национального академического народного оркестра имени Жиновича и художественным руководителем творческого объединения «Белконцерт». Яков Павлович - создатель ансамбля «Бяседа» выступал в ансамбле народной музыки «Свята». Белорусский артист запомнился поклонникам хитами «Бывайце здаровы», «Гуляй, казак», «Надо просто жить» и многими другими.

В 2007 году на фестивале «Славянский базар в Витебске» певец презентовал новую сольную программу «Золотые песни». Так назван и диск народного артиста, в который вошли самые популярные советские композиции 1970-1980-х годов - песни Леонида Утесова, Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Евгения Мартынова, Владимира Мигули.

Летом 2012 солист Национального академического народного оркестра Беларуси им. Жиновича народный артист Беларуси Яков Науменко с помощью социальных сетей начал собирать и популяризировать белорусские песни. Яков Павлович признавался, что удивлён тем, что на белорусском телевидении нет программ, в которых звучали бы записи белорусских песен прошлых лет. Закачав на свою страничку в социальной сети несколько десятков белорусских композиций, Яков Науменко отмечал интерес публики: люди не только слушали музыкальные композиции, но и присылали заявки.

Яков Науменко, народный артист Беларуси:

Я удивлен тем, что на нашем телевидении нет программ, в которых бы звучали записи белорусских песен хотя бы 70-80-х годов. Телепублика не слышит голосов Виктора Вуячича, Тамары Раевской, Валерия Кучинского, Анатолия Подгайского, Тамары Печинской, ранних "Песняров", "Сябров" и "Верасов". На радио дело обстоит несколько лучше: там иногда транслируют песенную классику.

Чтобы услышать песню по радио или посмотреть передачу по телевидению, нужно подгадать время, а это у людей не всегда получается при нынешнем темпе жизни. Поэтому на помощь приходят высокие технологии - интернет доступен круглосуточно в удобное для пользователя время.



Яков Павлович был убежден, что белорусская песенная классика нужна не только публике, которая всегда тепло принимает проверенные временем шлягеры, но и молодым артистам.

Яков Науменко, народный артист Беларуси:

У молодых артистов нет нормального репертуара, они просят: дайте нам старые песни. А неоткуда взять, потому что никто не издавал антологий, нотных сборников. В советское время песни покупало государство, где-то в архивах, конечно же, хранятся ноты и тексты.