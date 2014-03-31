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Двоих подростков засыпало землей в карьере в Пинске. Один из них сейчас находится в коме

31 марта 2014 10:32
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Новости Беларуси. Трагедия в Пинске. Там двоих подростков засыпало землей в карьере. Один из них сейчас находится в коме. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй парень серьезно не пострадал.

Сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС накануне вечером. В этот день трое подростков копали тоннель в карьере. В результате двоих из них засыпало землей.

Одного парня удалось извлечь из-под завала еще до прибытия спасателей. В медицинской помощи он не нуждался. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

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