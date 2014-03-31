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Столкновениями с полицией закончился баскетбольный турнир среди университетских команд в Аризоне

31 марта 2014 06:41
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Новости США. Столкновениями с полицией закончился баскетбольный турнир среди университетских команд в американском штате Аризона. Около 300 раздосадованных фанатов, недовольных проигрышем местной команды, вышли на улицу, требуя наказать судью матча. Полицейские попросили болельщиков разойтись, однако в стражей правопорядка полетели бутылки и петарды.

Чтобы взять ситуацию под контроль, правохранители применили слезоточивый газ. Задержаны 15 человек. Руководство университета пообещало строго наказать всех студентов, которые участвовали в беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Фотофакт

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