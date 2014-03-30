В Британии домашняя кошка заразила людей туберкулезом

Новости Великобритании. Первый случай передачи туберкулеза человеку от кошек зафиксирован в Великобритании.
Как сообщает The Telegraph, заражение от питомцев обнаружено у двух человек.
Из доклада Агентства здравоохранения следует, что образцы инфекции, взятые у кошки и заболевших людей, были одинаковы, и кошка – вероятный источник заболевания.
Даниэлла Ганн-Мур, профессор:
Важно, чтобы мы не вводили себя в заблуждение и не думали, что только барсуки и крупный рогатый скот могут заразиться. Это инфекционное заболевание не слишком разборчиво в своих жертвах.
Туберкулез – огромная по своим масштабам проблема, первопричина которой умещается в малюсенькой бактерии, которая часами сохраняется в воздухе, месяцами – в водной среде, неохотно гибнет при кипячении и дезинфекции.
Туберкулезом может заразиться каждый и где угодно.
Подробнее о лечении и профилактике туберкулеза вы узнаете из видео.