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Тело 22-летнего пропавшего парня найдено в лесу под Волковыском

29 января 2019 08:44
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Новости Беларуси. В лесу под Волковыском найдено тело пропавшего парня.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, жительница районного центра обратилась к правоохранителям вечером 26 января. Обеспокоенная женщина сообщила, что ее 22-летний сын накануне ушел из дома и все это время не выходил на связь.  

Были организованы поисковые мероприятия. Милиционеры в течение всей ночи отрабатывали места возможного появления молодого человека, его знакомых, близлежащие парковые зоны, а также лесные массивы.

Утром следующего дня в лесу около д. Пекари было обнаружено тело парня. Приоритетной версией является совершение им самоубийства.  

# Самоубийство # происшествия

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