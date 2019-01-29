В Полоцке собака напала на женщину и загрызла её той-терьера

Новости Беларуси. В Полоцке была обезврежена собака, напавшую на пенсионерку и ее питомца.

По информации УВД Витебского облисполкома, о случившемся сообщил очевидец. По его словам, крупный пес, похожий на ротвейлера, без намордника и ошейника напал на женщину, которая выгуливала той-терьера.

На место оперативно прибыл наряд Департамента охраны. Собака все еще была агрессивной, бросалась на прохожих, создавала реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Животное было обезврежено.

73-летняя женщина не пострадала, однако обратилась к медикам из-за пережитого стресса. Питомец пенсионерки погиб на месте от полученных ран.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается хозяин нападавшего пса.

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