Прямой эфир

В Полоцке собака напала на женщину и загрызла её той-терьера

29 января 2019 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Полоцке была обезврежена собака, напавшую на пенсионерку и ее питомца.  

По информации УВД Витебского облисполкома, о случившемся сообщил очевидец. По его словам, крупный пес, похожий на ротвейлера, без намордника и ошейника напал на женщину, которая выгуливала той-терьера.  

На место оперативно прибыл наряд Департамента охраны. Собака все еще была агрессивной, бросалась на прохожих, создавала реальную угрозу жизни и здоровью граждан.  

Животное было обезврежено.  

73-летняя женщина не пострадала, однако обратилась к медикам из-за пережитого стресса. Питомец пенсионерки погиб на месте от полученных ран.  

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается хозяин нападавшего пса.  

На выходных в Столбцах на людей напала волчица.  

«Волк накинулся на меня, разодрал руку». Пострадавшая рассказала о нападении в Столбцах (читать далее).

# Дикие животные # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Тело 22-летнего пропавшего парня найдено в лесу под Волковыском
29 января 2019 08:44

Тело 22-летнего пропавшего парня найдено в лесу под Волковыском

В Щучинском районе сигнал пожарного извещателя спас семью
29 января 2019 08:32

В Щучинском районе сигнал пожарного извещателя спас семью

Столкновение МАЗ и Audi в Минске: один человек погиб, четыре – пострадали
29 января 2019 07:39

Столкновение МАЗ и Audi в Минске: один человек погиб, четыре – пострадали