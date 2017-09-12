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Двое мужчин пытались провезти контрабандные сигареты в Литву: при задержание один из них спрятался на дереве

12 сентября 2017 15:13
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Новости Беларуси. Крупную контрабанду сигарет задержали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое мужчин пытались провести табачные изделия в Литву на сумму 114 тысяч рублей.

Оба оказали сопротивление при задержании, а одного и вовсе стражи рубежей нашли лишь спустя некоторое время – он спрятался на дереве. Найти его удалось лишь с помощью служебной собаки.

Двое мужчин пытались провезти контрабандные сигареты в Литву: при задержание один из них спрятался на дереве-1

Юрий Демченко, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Установлено, что эти граждане уже не впервые пытались организовать контрабанду сигарет, велась их разработка. Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия в отношении задержанных. Начат административный процесс за нарушение пограничного режима и покушение на незаконное пересечение госграницы.

Данным лицам так же грозит уголовная ответственность за подделку документов.

О серьезности намерений предприимчивых гродненчан говорят обнаруженные в багажнике иномарки госномера на другой автомобиль, а также сертификаты о прохождении техосмотра.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт # Юрий Демченко

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