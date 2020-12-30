В Молодечненском районе при пожаре погиб мужчина. Горела хозпостройка

Новости Беларуси. В Молодечненском районе в результате пожара погиб мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инцидент произошел ночью в деревне Бояры.
Новости Беларуси. В Молодечненском районе в результате пожара погиб мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инцидент произошел ночью в деревне Бояры.
Там открытым пламенем горел деревянный сарай на пустующем участке. Прибывшие на место спасатели обнаружили в здании мужчину. Спасти его не удалось.
По предварительной версии, пострадавший попал сюда самовольно. Кроме того, пожар повредил крышу и стены здания. Личность мужчины и причина происшествия выясняются.