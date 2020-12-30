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В Молодечненском районе при пожаре погиб мужчина. Горела хозпостройка

30 декабря 2020 15:14
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе в результате пожара погиб мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инцидент произошел ночью в деревне Бояры.

В Молодечненском районе при пожаре погиб мужчина. Горела хозпостройка-1

Там открытым пламенем горел деревянный сарай на пустующем участке. Прибывшие на место спасатели обнаружили в здании мужчину. Спасти его не удалось.

В Молодечненском районе при пожаре погиб мужчина. Горела хозпостройка-4

По предварительной версии, пострадавший попал сюда самовольно. Кроме того, пожар повредил крышу и стены здания. Личность мужчины и причина происшествия выясняются.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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