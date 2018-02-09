Громкое дело в Минской области: пока матери не было дома, мужчина насиловал своих дочерей

Новости Беларуси. Прокуратура Минской области направила в суд еще одно громкое дело. Мужчина в течение длительного времени насиловал своих дочерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одной девочке сейчас 15 лет, второй – 18. Страшное, нечеловеческое преступление, было разоблачено благодаря тому, что одна из девочек рассказала о насилии своей подруге. Зверство «папа» творил в состоянии алкогольного опьянения, когда мать была на работе. Скоро нелюдь предстанет перед судом.