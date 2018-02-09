Громкое дело в Минской области: пока матери не было дома, мужчина насиловал своих дочерей

Новости Беларуси. Прокуратура Минской области направила в суд еще одно громкое дело. Мужчина в течение длительного времени насиловал своих дочерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одной девочке сейчас 15 лет, второй – 18. Страшное, нечеловеческое преступление, было разоблачено благодаря тому, что одна из девочек рассказала о насилии своей подруге. Зверство «папа» творил в состоянии алкогольного опьянения, когда мать была на работе. Скоро нелюдь предстанет перед судом.
Сергей Иванченко, официальный представитель прокуратуры Минской области:
За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Данный факт свидетельствует о том, что данные преступления обладают высокой степенью латентности, то есть тяжело раскрываются. Необходимо внимательно относиться к детям, в том числе со стороны педагогов, родственников, соседей. Вовремя предупредить, в том числе правоохранительные органы, о том, что в отношении ребенка совершается какое-либо насилие.
Вынесен приговор: многодетный отец из Минска несколько лет насиловал дочерей и падчерицу