Очередной пример «европейской гуманности». Два трупа беженцев и избитый иностранец обнаружены на границе с Польшей и Латвией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый инцидент произошел 9 марта. Пограничники обнаружили тело беженца вблизи калитки для животных польского забора. Погибший был полностью раздет, на теле гематомы и ссадины. На следующий день уже на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили мужчину в шоковом состоянии.

Со слов пострадавшего стало известно, что его задержали латвийские силовики, жестоко избили, сломали телефон и вытеснили через забор без еды и воды. Прибывшие сотрудники скорой помощи оказали необходимую помощь иностранцу и доставили в Верхнедвинскую больницу. Спустя полчаса пограничники обнаружили второго беженца, тело которого находилось возле калитки в латвийском заграждении. Прибывшие на место медики констатировали смерть иностранца.