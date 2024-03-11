Прямой эфир

Два трупа беженцев и избитый иностранец обнаружены на границе с Польшей и Латвией

11 марта 2024 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной пример «европейской гуманности». Два трупа беженцев и избитый иностранец обнаружены на границе с Польшей и Латвией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два трупа беженцев и избитый иностранец обнаружены на границе с Польшей и Латвией-1

Первый инцидент произошел 9 марта. Пограничники обнаружили тело беженца вблизи калитки для животных польского забора. Погибший был полностью раздет, на теле гематомы и ссадины. На следующий день уже на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили мужчину в шоковом состоянии.

Со слов пострадавшего стало известно, что его задержали латвийские силовики, жестоко избили, сломали телефон и вытеснили через забор без еды и воды. Прибывшие сотрудники скорой помощи оказали необходимую помощь иностранцу и доставили в Верхнедвинскую больницу. Спустя полчаса пограничники обнаружили второго беженца, тело которого находилось возле калитки в латвийском заграждении. Прибывшие на место медики констатировали смерть иностранца.

Два трупа беженцев и избитый иностранец обнаружены на границе с Польшей и Латвией-4

Только с начала года миграционная политика Евросоюза привела к гибели четырех человек. Двоих пограничники обнаружили на границе с Польшей, еще двоих на латвийском направлении.

# Государственная граница Беларуси # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Лобовое столкновение на улице Тимирязева в Минске: есть пострадавшие
06 марта 2024 17:28

Лобовое столкновение на улице Тимирязева в Минске: есть пострадавшие

В результате падения беспилотника в Липецке горел крупнейший металлургический комбинат России
24 февраля 2024 14:55

В результате падения беспилотника в Липецке горел крупнейший металлургический комбинат России

Мужчина «заминировал» самолёт в Санкт-Петербурге из-за ссоры с супругой
24 февраля 2024 14:39

Мужчина «заминировал» самолёт в Санкт-Петербурге из-за ссоры с супругой