Два строителя из Беларуси погибли на пожаре в Подмосковье

Новости Беларуси. Заработок с летальным исходом. Два белоруса погибли в Подмосковье при пожаре в строительной бытовке. Внутри нашли тела трех человек. Личности двоих уже установлены – это родные братья из Беларуси. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Джек-пот или билет в один конец? К сожалению, этим вопросом задается не каждый решившийся отправиться на заработки. На московских и питерских стройках Александру Степановичу приходилось бывать не раз. Не раз приходилось и наблюдать, как рушатся иллюзии.

Александр Легинец, строитель:

Рассказывали местные, что на деньги кидали. Я видел таких, встречал. Заработает три тысячи долларов, нет? Приедешь домой голый, босой.

Условия разные. Можно вообще в будке жить. Я жил, где были нары трехэтажные. Вообще ужас.

Об этом не принято говорить на камеру, а ведь таких историй наберется немало у каждого строителя. Бывает, примеры становятся показательными.

Строитель:

Я по месту жительства, конечно. Мне лучше здесь. Потому что я постоянно дома нахожусь.

Уже сама работа на стройплощадке сопряжена с риском. В случае работы за рубежом риск двойной. Печальные вести пришли 16 октября из Подмосковья. Во время пожара в бытовке сгорели три человека. Двое из них – граждане Беларуси. Родные братья.

Это далеко не первый случай гибели наших соотечественников на российских стройплощадках. И здесь по производственной аварийности Москва в лидерах. При этом, чтобы работать и, главное, заработать, уезжать вовсе необязательно.

О трудовой миграции говорил президент во время пресс-конференции российским региональным СМИ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Приезжают к нам люди и из Узбекистана, и из Таджикистана. Но семьями в основном. Принимаем. С детишками. В основном в сельскую местность, просят земли. Да ради Бога. Нам это выгодно. Очень многим предоставляем такую возможность. Они селятся и благодарят нас, довольны.

Лучшие пропагандисты среди нас – это люди, приехавшие оттуда, где трудно, где сложно.

Украинец Эрнест приехал из Закарпатья. В Минске уже полтора года. Строительная площадка нового микрорайона – уже третья в его белорусской практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрнест Гал, строитель (Украина):

По сравнению с Киевом и Будапештом, где раньше работал, меня лично здесь устраивает. Я доволен и зарплатой, и коллективом, и отношением.

Через неделю он поедет домой. Там ждут жена и дочь. Затем – снова в Минск, в котором уже уверен.